ارتفاع صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني 4% في الربع/1

دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لبنك الإمارات دبي الوطني التي أعلنت اليوم الأربعاء أن أكبر مصرف في الإمارة حقق زيادة نسبتها أربعة بالمئة في صافي ربح الربع الأول من هذا العام.

وذكر بيان صادر عن البنك أنه حقق صافي ربح قدره 1.87 مليار درهم (509 ملايين دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 1.81 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2016.

وقال البنك، الذي يملك الصندوق الحكومي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 55.6 في المئة منه والذي ينظر إليه باعتباره مقياسا لمدى قوة اقتصاد الإمارة، إن النتائج تلقت دعما من ضبط النفقات وتحسن تكلفة المخاطر.