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نمو صافي ربح أبوظبي الوطني والخليج 12.4% في الربع/1

Wed Apr 19, 2017 2:39pm GMT
 
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دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - كشف بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول عن زيادة 12.4 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام اليوم الأربعاء.

واندمج البنكان من أول أبريل نيسان ويحمل الكيان الجديد اسم بنك أبوظبي الأول.

وبحسب بيان بلغ صافي ربح المجموعة 2.93 مليار درهم (797.80 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس آذار.

وزاد صافي ربح المجموعة 12.4 بالمئة على أساس سنوي مدفوعا بنشاط قوي لشتى قطاعات الأعمال وتحسن ملحوظ في الكفاءة وجودة الأصول حسبما ذكر البنك.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 