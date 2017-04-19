مقدمة 1-نمو صافي ربح أبوظبي الوطني والخليج الأول 12% في الربع/1

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دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - سجل بنكا أبوظبي الوطني والخليج الأول، اللذان اندمجا في الأول من أبريل نيسان لتأسيس واحد من أكبر المصارف في الشرق الأوسط وأفريقيا، زيادة بلغت 12.4 في المئة في صافي الربح المجمع للربع الأول من العام.

وقال البنكان في بيان اليوم الأربعاء إن صافي الربح المجمع بلغ 2.93 مليار درهم (797.80 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 2.60 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقدم المحللون تقديرات لربح كل بنك منهما على حدة، حيث توقعوا 1.31 مليار درهم لأبوظبي الوطني و1.41 مليار درهم للخليج الأول، بحسب متوسط تقديرات ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز.

ويخطط البنك المدمج لتبني اسما جديدا هو بنك أبوظبي الأول بعد موافقة المساهمين على هذا التغيير في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية يوم 24 أبريل نيسان.

ومما دعم النتائج المجمعة زيادة نسبتها 145.5 في المئة في دخل الأنشطة الأخرى غير الفائدة إلى 1.20 مليار درهم مقارنة مع العام السابق. وطغى ذلك على هبوط بلغ 4.9 في المئة في صافي الدخل من الفائدة والتمويل الإسلامي إلى 3.21 مليار درهم إضافة إلى تراجع قدره 14.7 في المئة في صافي الرسوم والعمولات إلى 799 مليون درهم.

وارتفعت نفقات التشغيل 5.7 في المئة إلى 1.53 مليار درهم بينما هبطت مخصصات انخفاض القيمة 3.9 في المئة إلى 645 مليون درهم.

ومن المتوقع أن يحقق الاندماج، الذي أعلن عنه في يونيو حزيران من العام الماضي، وفورات في النفقات قدرها 500 مليون درهم.

وقالت مصادر لرويترز هذا الشهر إن البنك الجديد الناجم عن الاندماج استغنى عما يصل إلى 20 وظيفة في قسم الأسواق العالمية.

وهذه هي ثاني نتائج البنوك التي تعلن اليوم الأربعاء بعد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصرف في دبي الذي سجل زيادة أربعة في المئة في صافي ربح الربع الأول إلى 1.87 مليار درهم.