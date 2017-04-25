ملخص-نمو أرباح بنك أبوظبي الإسلامي في الربع‭/‬1

25 أبريل نيسان (رويترز) - مصرف أبوظبي الإسلامي:

* صافي ربح الربع الأول بلغ 577.7 مليون درهم مقابل 482 مليون قبل عام.

* صافي إيرادات الربع الأول بلغ 1.37 مليار درهم مقابل 1.32 مليار قبل عام.

* ودائع العملاء نمت 5.2 بالمئة إلى 101 مليار درهم حتى 31 مارس آذار.

* معدل كفاية رأس المال بموجب اتفاقية بازل 2 بلغ 15.85 بالمئة حتى 31 مارس آذار مقابل 15.24 بالمئة قبل عام.