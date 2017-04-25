تراجع صافي ربح دو الإماراتية للاتصالات 24% في الربع/1

دبي 25 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت دو ثاني أكبر شركة اتصالات إماراتية اليوم الثلاثاء تراجع صافي ربح الربع الأول من العام بنسبة 24 بالمئة ليأتي دون توقعات المحللين.

تتعرض الشركة لضغوط منذ أواخر 2014 في ظل الزيادة المطردة لرسوم الامتياز المدفوعة إلى الحكومة مما يبطل أثر نمو سوق الهاتف المحمول.

حققت دو، التي أنهت احتكار منافستها اتصالات للسوق المحلية عام 2007، ربحا صافيا بلغ 364.9 مليون درهم (99.35 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار انخفاضا من 480.1 مليون درهم قبل عام.

كان سيكو البحرين توقع ربحا صافيا 447.33 مليون درهم في حين أشارت تقديرات المجموعة المالية هيرميس إلى تحقيق شركة الاتصالات 474.02 مليون درهم.

وبلغت إيرادات الربع الأول 3.17 مليار درهم مقارنة مع 3.09 مليار درهم قبل عام.

ودفعت دو رسوم امتياز فصلية 486.3 مليون درهم انخفاضا من 541.2 مليون درهم.

كان عثمان سلطان الرئيس التنفيذي للشركة قال في 16 فبراير شباط إن دو تستهدف توفير مليار درهم (272 مليون دولار) بحلول 2019 مع تآكل الأرباح بفعل الضرائب الحكومية.