مصحح-نمو أرباح بنك أبوظبي التجاري 8% في الربع/1

(لتصحيح أرقام صافي الربح في الربع الأول من 2017 والربع الأول من 2016)

أبوظبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك أبوظبي التجاري اليوم الأحد إن أرباح الربع الأول من العام نمت ثمانية بالمئة متجاوزة توقعات المحللين بقليل بفضل زيادة مئوية في خانة العشرات للدخل من غير الفائدة.

وحقق ثاني أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول ربحا صافيا عائدا للمساهمين 1.11 مليار درهم (302.2 مليون دولار) في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 1.02 مليار درهم قبل عام وفقا لبيانه المالي.

كان متوسط توقعات ثلاثة محللين في استطلاع أجرته رويترز 995.4 مليون درهم لصافي ربح الربع الأول.