مقدمة 1-نمو أرباح أبوظبي التجاري 8% في الربع/1 متجاوزة التوقعات

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أبوظبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم الأحد عن زيادة ثمانية بالمئة في أرباح الربع الأول من العام متجاوزا بقليل توقعات المحللين بفضل زيادة مئوية في خانة العشرات لدخل غير الفائدة. وحقق ثاني أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول ربحا صافيا عائدا للمساهمين 1.11 مليار درهم (302.2 مليون دولار) في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 1.02 مليار درهم قبل عام وفقا لبيانه المالي.

كان متوسط توقعات ثلاثة محللين في استطلاع أجرته رويترز 995.4 مليون درهم لصافي ربح الربع الأول.

وقال البيان إن دخل غير الفائدة في الربع الأول بلغ 598 مليون درهم بزيادة 11 بالمئة على أساس سنوي نظرا لارتفاع دخل التداولات وزيادة الرسوم ودخل العمولات.

وبلغت مخصصات خفض القيمة في الربع الأول من 2017 نحو 386 مليون درهم مقارنة مع 352 مليونا في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وزادت القروض والسلف قليلا إلى 159.8 مليار درهم في 31 مارس آذار من 158.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول 2016 بينما ارتفعت ودائع العملاء إلى 162.4 مليار درهم من 155.4 مليار درهم في الفترة نفسها.

وجمع بنك أبوظبي التجاري 230 مليون دولار من بيع سندات لأجل خمس سنوات في ثاني إصدار له من نوعه في تايوان في الربع الأول من 2016 حسبما قالته مصادر لرويترز.