مقدمة 1-أرابتك الإماراتية تتحول للربحية في الربع/1 بعد عامين من الخسائر

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أبوظبي 4 مايو أيار (رويترز) - سجلت أرابتك القابضة للبناء بدبي اليوم الخميس ربحا محدودا في الربع الأول من العام وذلك للمرة الأولى منذ 2014 بفضل مشروعات جديدة ووفورات في التكلفة.

وتكافح أرابتك لما يزيد عن عامين في سوق متباطئة لمشروعات البنية التحتية في منطقة الخليج وتفاقمت مشكلاتها بسبب خلافات داخلية بين المساهمين وعدد من التغييرات في الإدارة العليا.

وقالت أرابتك في بيان إلى البورصة إنها سجلت ربحا صافيا عائدا للمساهمين بلغ 18 مليون درهم (4.9 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار مقابل خسارة قدرها 46.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاء الربح بفضل ارتفاع الإيرادات إلى 2.17 مليار درهم في الربع الأول مقارنة مع 1.96 مليار درهم قبل عام. وتضمنت وفورات النفقات إعادة هيكلة وخفض وظائف.

وقال هاميش تيرويت الرئيس التنفيذي لمجموعة أرابتك في البيان "هذا الأمر يشكل خطوة إيجابية نحو تحويل مسار المجموعة وما زال أمامنا الكثير من العمل لكي نقوم به."

وأضاف "برنامج إعادة هيكلة رأس المال يضع الأساس اللازم للمجموعة للتمكن من تطبيق خطتنا ذات المراحل الثلاث."

وفي الشهر الماضي، نالت أرابتك موافقة المساهمين على إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار درهم. ووافق المساهمون أيضا على خطط لاستخدام رأس المال القائم لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وطلبت أرابتك، التي سجلت خسائر مجمعة بواقع 4.6 مليار درهم العام الماضي، من البنوك إلغاء شروط خاصة بديونها بحسب ما قالته مصادر مصرفية لرويترز الشهر الماضي.

وأغلق سهم أرابتك مرتفعا 1.6 في المئة في بورصة دبي اليوم الخميس.