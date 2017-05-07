ملخص-صافي ربح إعمار مولز يرتفع في الربع/1
7 مايو أيار (رويترز) - مجموعة إعمار مولز:
* صافي ربح إعمار مولز 539 مليون درهم في الربع الأول من السنة مقابل 529 مليون درهم قبل عام.
* لدى أعمار مولز حاليا نحو ستة ملايين قدم مربعة من المساحات المخصصة للإيجار في دبي وستضيف مليون قدم مربعة أخرى إلى مساحة البناء في دبي مول مع خلال توسعة منطقة الأزياء.
* تواصل إعمار تطوير أحياء تجارية جديدة في دبي هيلز استيت وخور دبي. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.