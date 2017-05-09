مقدمة 1-انخفاض صافي ربح الدار العقارية الإماراتية في الربع/1

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أبوظبي 9 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الدار العقارية التي مقرها أبوظبي اليوم الثلاثاء هبوطا طفيفا في أرباح الربع الأول من العام لكن الشركة قالت إنها ترى فرصا للنمو في شريحة الدخل المتوسط.

تأتي النتائج في ظل تباطؤ اقتصادي وضعف سوق العقارات في العاصمة الغنية بالنفط لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الدار إنها حققت صافي ربح عائد للمساهمين بلغ 637 مليون درهم (147.0 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس آذار مقارنة مع 649.05 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق.

كان بنك سيكو البحرين والمجموعة المالية هيرميس توقعا أن تحقق الدار ربحا فصليا قدره 509.07 مليون درهم و600.00 مليون درهم على الترتيب.

وقالت الشركة في بيان إن إيرادات الربع الأول زادت 26 بالمئة إلى 1.58 مليار درهم منها مليار درهم من مبيعات مشاريع التطوير العقاري و402 مليون درهم من الإيرادات المتكررة.

ورغم ارتفاع الإيرادات في الربع الأول، قال جريج فيور الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركة في مؤتمر بالهاتف إن الربح هبط لأن تسليم المشاريع الحكومية المكتملة كان "ضئيلا" في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأرست الدار، التي تتوقع نموا في سوق الدخل المتوسط، عقودا إنشائية بقيمة 2.3 مليار درهم منذ بداية العام. وفي أبريل نيسان دشنت الشركة مشروعا يستهدف سوق الدخل المتوسط يضم ستة أبراج تتضمن 1272 وحدة، وقد تم بيع ثلاثة أبراج من المشروع.

وقال فيور "لدينا رصيد أراض كبير لتدشين المزيد من المشاريع التي تستهدف سوق الدخل المتوسط ونحن ملتزمون بالكامل ببرنامجنا الاستثماري البالغة قيمته ثلاثة مليارات درهم بحلول 2020."

وارتفعت أسهم الدار 1.8 بالمئة في المعاملات المبكرة إلى 2.23 درهم.