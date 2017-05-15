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صافي ربح داماك العقارية الإماراتية ينخفض 16.2% في الربع‭/‬1

Mon May 15, 2017 5:52am GMT
 
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دبي 15 مايو أيار (رويترز) - سجلت شركة داماك العقارية الإماراتية انخفاضا نسبته 16.2 بالمئة في صافي ربح الربع الأول بفعل ارتفاع تكلفة المبيعات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين إن صافي الربح بلغ 880.4 مليون درهم (239.7 مليون دولار) في الاشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقارنة مع 1.05 مليار درهم قبل عام.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الاول 1.95 مليار درهم ارتفاعا من 1.62 مليار قبل عام.

وارتفعت تكلفة المبيعات إلى 887.3 مليون درهم في الربع الاول من 632.0 مليون درهم قبل عام.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي) (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 