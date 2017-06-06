مقدمة 1-مساهمو أمريكانا يوافقون على الانسحاب النهائي من بورصة الكويت

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دبي 6 يونيو حزيران (رويترز) - قالت الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) اليوم الثلاثاء إن مساهميها وافقوا خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس الاثنين على الانسحاب النهائي من بورصة الكويت وانتخبوا مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أتمت شركة أدبتيو التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في مارس آذار الماضي الاستحواذ على 93.4 بالمئة من أمريكانا مقابل نحو 995 مليون دينار (3.27 مليار دولار).

كانت أمريكانا بررت في مارس آذار الانسحاب من البورصة بالقول إن عدد المساهمين هبط إلى أقل من 200 مساهم وإن نسبة الأسهم المتاحة للتداول تقل عن خمسة بالمئة بينما النسبة المطلوبة وفقا لشروط الإدارج 30 بالمئة.

وأضافت في حينها أن متطلبات الإدراج الإضافية تزيد العبء على الإدارة التي تركز على النمو وإعادة الهيكلة وأن الشركة تتحمل العديد من الالتزامات المالية والتكاليف نظير الإدراج في بورصة الكويت في حين أن الشركات غير المدرجة لا تخضع لهذه الشروط.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن مجلس الإدارة الجديد مكون من محمد علي راشد العبار وعبد الملك عبد الله الحقيل وحمد عبد الله الشامسي وطارق بن جواد بن عمرو السقا وليونيل زنسو ديرلن وكيفن بول هيجنز وزين عبد الله.

ووافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بواقع 615 فلسا للسهم عن سنة 2016.