مقدمة 1-آيبيك أبوظبي تتحول للربحية في 2016 مع تراجع مخصصات انخفاض القيمة

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من ستانلي كارفالو

أبوظبي 8 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) بأبوظبي، التي اندمجت مع شركة المبادلة للتنمية صندوق الاستثمار التابع لحكومة الإمارة الشهر الماضي، إنها عادت إلى الربحية في 2016 بدعم من تراجع كبير في مخصصات انخفاض القيمة ونزول تكاليف اللقيم.

وتملك آيبيك أصولا بقطاع الطاقة في أنحاء العالم بما في ذلك شركة سيبسا الاسبانية ونوفا للكيماويات الكندية للبتروكيماويات وحصة أغلبية في شركة بورياليس النمساوية لصناعة اللدائن (البلاستيك).

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس إنها حققت ربحا صافيا عائدا للمساهمين قدره 446 مليون دولار في 2016 مقارنة مع خسارة صافية بلغت 2.6 مليار دولار في العام السابق.

وتراجعت إيرادات الشركة في 2016 إلى 33.8 مليار دولار مقارنة مع 35.8 مليار دولار في 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط.

ورغم انخفاض الإيرادات حققت آيبيك أرباحا بفضل انخفاض تكاليف اللقيم وارتفاع هامش الربحية في صناعة البتروكيماويات وتراجع مخصصات انخفاض القيمة على مستوى المجموعة.

وهبطت المخصصات كثيرا إلى 180 مليون دولار في 2016 مقارنة مع 4.8 مليار دولار في السنة السابقة وفقا للبيان المالي للشركة.

وبلغ إجمالي أصول آيبيك 55 مليار دولار في نهاية 2016 بانخفاض طفيف عن مستواه في 2015 حين بلغ 57 مليار دولار بينما تراجع صافي الديون إلى 19.7 مليار دولا في 2016 من 22.2 مليار دولار في 2015.

وفي وقت سابق هذا العام توصلت آيبيك والصندوق وان إم.دي.بي الماليزي الحكومي إلى اتفاق لتسوية خلاف على ديون.