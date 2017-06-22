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ملخص-الإمارات دبي الوطني ريت تعلن أول توزيعاتها النقدية

Thu Jun 22, 2017 9:44am GMT
 
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22 يونيو حزيران (رويترز) - الإمارات دبي الوطني ريت:

* تعلن أول توزيعاتها النقدية منذ الإدراج ببورصة ناسداك دبي في مارس آذار بواقع 0.0382 دولار للسهم.

* تقول إن التوزيعات تمثل عائدا سنويا لأرباح السهم بنسبة 7.13 بالمئة بناء على سعر إغلاق السهم في 21 يونيو حزيران 2017 البالغ 1.08 دولار.

* تعتزم مواصلة توزيع الأرباح على المساهمين على أساس نصف سنوي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 