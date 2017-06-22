ملخص-الإمارات دبي الوطني ريت تعلن أول توزيعاتها النقدية

22 يونيو حزيران (رويترز) - الإمارات دبي الوطني ريت:

* تعلن أول توزيعاتها النقدية منذ الإدراج ببورصة ناسداك دبي في مارس آذار بواقع 0.0382 دولار للسهم.

* تقول إن التوزيعات تمثل عائدا سنويا لأرباح السهم بنسبة 7.13 بالمئة بناء على سعر إغلاق السهم في 21 يونيو حزيران 2017 البالغ 1.08 دولار.