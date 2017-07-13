ملخص-تراجع أرباح بنك دبي التجاري في الربع/2
13 يوليو تموز (رويترز) - بنك دبي التجاري:
* صافي ربح الربع الثاني من السنة 172.3 مليون درهم مقارنة مع 245 مليون درهم قبل عام.
* القروض والسلف 46.3 مليار درهم في 30 يونيو حزيران 2017 بارتفاع 10.4 بالمئة من 42 مليار درهم في 31 ديسمبر كانون الأول 2016.
* ودائع العملاء 46.9 مليار درهم في 30 يونيو حزيران 2017 بارتفاع 7.1 بالمئة من 43.8 مليار درهم في نهاية السنة الماضية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)
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