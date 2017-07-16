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ملخص-ارتفاع أرباح بنك المشرق دبي في الربع/2

Sun Jul 16, 2017 11:29am GMT
 
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16 يوليو تموز (رويترز) - بنك المشرق:

* صافي الربح العائد للمساهمين 557.4 مليون درهم في الربع الثاني من العام مقابل 539.4 مليون درهم قبل سنة.

* دخل الفائدة 1.18 مليار درهم في الربع الثاني مقارنة مع 1.08 مليار قبل عام.

* نسبة كفاية رأس المال 17.2 بالمئة في 30 يونيو حزيران 2017.

* ارتفاع ودائع العملاء 1.1 بالمئة إلى 77.9 مليار درهم في 30 يونيو حزيران.

* استمرار قوة نسبة القروض إلى الودائع عند 80.2 بالمئة في 30 يونيو حزيران. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 