ملخص-ارتفاع أرباح بنك المشرق دبي في الربع/2
16 يوليو تموز (رويترز) - بنك المشرق:
* صافي الربح العائد للمساهمين 557.4 مليون درهم في الربع الثاني من العام مقابل 539.4 مليون درهم قبل سنة.
* دخل الفائدة 1.18 مليار درهم في الربع الثاني مقارنة مع 1.08 مليار قبل عام.
* نسبة كفاية رأس المال 17.2 بالمئة في 30 يونيو حزيران 2017.
* ارتفاع ودائع العملاء 1.1 بالمئة إلى 77.9 مليار درهم في 30 يونيو حزيران.
* استمرار قوة نسبة القروض إلى الودائع عند 80.2 بالمئة في 30 يونيو حزيران. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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