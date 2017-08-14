مقدمة 1-إعمار العقارية بدبي تسجل زيادة 14% في ربح الربع/2

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دبي 14 أغسطس آب (رويترز) - سجلت إعمار العقارية بدبي، التي تخطط لإدراج جزء من نشاطها للتطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين زيادة بلغت 14.4 في المئة في ربح الربع الثاني من العام.

وقالت إعمار، التي تملك حكومة دبي حصة أقلية فيها، في إشعار للبورصة إنها حققت ربحا عائدا إلى ملاك الشركة بلغ 1.45 مليار درهم (394.8 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران. وارتفعت الإيرادات 1.9 في المئة إلى 3.79 مليار درهم.

وجاء الربح مرتفعا عن 1.27 مليار درهم قبل عام، ومتجاوزا توقعات سيكو البحرين عند 1.3 مليار درهم، لكن دون تقديرات المجموعة المالية هيرميس عند 1.52 مليار درهم.

وطرحت إعمار، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي والتي قامت ببناء أعلى برج في العالم، أسهم وحدتها للتجزئة إعمار مولز للبيع في 2014 وجرى تقييم الوحدة عند 37.7 مليار درهم (10.27 مليار دولار).

وسجلت إعمار مولز الأسبوع الماضي زيادة بلغت خمسة في المئة في أرباح الربع الثاني.

وقال رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية في يونيو حزيران إن من المتوقع إجراء طرح عام أولي لحصة تصل إلى 30 في المئة من أنشطة التطوير العقاري في دولة الإمارات بحلول نوفمبر تشرين الثاني.