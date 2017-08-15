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#AE Company Results
15 آب أغسطس 2017 / 07:28 / بعد شهرين

ملخص-ارتفاع أرباح دانة غاز الإماراتية في الربع/2

صحفيو رويترز

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15 أغسطس آب (رويترز) - دانة غاز:

* صافي ربح الربع الثاني من العام بلغ 12 مليون دولار مقابل سبعة ملايين دولار قبل عام.

* إيرادات الربع الثاني بلغت 104 ملايين دولار مقابل 96 مليون دولار قبل عام.

* في النصف الأول، انخفضت النفقات الرأسمالية 84 في المئة إلى 13 مليون دولار في الوقت الذي تواصل فيه الشركة تحقيق التوازن بين الإنفاق الرأسمالي والموارد النقدية المتاحة.

* بلغ متوسط أسعار البيع الفعلية في النصف الأول من العام 40 دولاراً لبرميل النفط المكافئ مقارنة مع 30 دولارا لبرميل النفط المكافئ في النصف الأول من عام 2016، الأمر الذي عزز إيرادات الشركة عبر جميع عملياتها.

* بلغ إجمالي متوسط إنتاج المجموعة 67 ألفا و550 برميل نفط مكافئ يوميا خلال النصف الأول من العام 2017 بزيادة نسبتها 6 في المئة مقارنة مع النصف الأول من العام 2016.

* استلمت الشركة 198 مليون دولار في النصف الأول من 2017 منها 110 ملايين دولار مستحقات متأخرة من مصر. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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