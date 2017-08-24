استقرار أرباح موانئ دبي العالمية في النصف/1

دبي 24 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت موانئ دبي العالمية، إحدى أكبر شركات إدارة الموانئ في العالم، اليوم الخميس استقرار صافي ربح النصف الأول من العام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن الأرباح العائدة إلى مالكي الشركة بلغت 606 ملايين دولار في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران. وبالمقارنة كانت أرباح الفترة المقابلة قبل عام 608 ملايين دولار.

وزادت إيرادات موانئ دبي العالمية للنصف الأول 9.6 بالمئة إلى 2.29 مليار دولار.

كانت الشركة قالت في يونيو حزيران إن وحدتها بي اند أو ماريتايم قد استحوذت على مشغل الخدمات البحرية الاسباني ريسير من شركة بيرخي إي ثيا.

ويحظر على السفن القطرية دخول مرافئ الشركة في الإمارات العربية المتحدة منذ يونيو حزيران وسط نزاع دائر بين دول عربية من بينها الإمارات وقطر. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)