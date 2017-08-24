مقدمة 1-موانئ دبي العالمية تبدي ثقة في تحقيق توقعات العام

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دبي 24 أغسطس آب (رويترز) - قالت موانئ دبي العالمية، إحدى أكبر شركات إدارة الموانئ في العالم، اليوم الخميس إنها واثقة من تحقيق توقعات السوق للعام بأكمله بعدما أعلنت استقرار صافي ربح النصف الأول من العام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن الأرباح العائدة إلى مالكي الشركة بلغت 606 ملايين دولار في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران وهو ما يتماشى مع تقديرات المحللين.

وبالمقارنة كانت أرباح الفترة المقابلة قبل عام 608 ملايين دولار.

وزادت إيرادات موانئ دبي العالمية للنصف الأول 9.6 بالمئة إلى 2.29 مليار دولار. وفي يوليو تموز قالت الشركة إن أحجام مناولة الحاويات الإجمالية زادت 8.2 بالمئة في النصف الأول إلى 34 مليون حاوية نمطية (حجم 20 قدما).

وعبر رئيس مجلس إدارة الشركة سلطان بن سليم عن ثقته في تحقيق توقعات السوق للعام بأكمله بعد الأداء الذي حققته الشركة في النصف الأول دون ذكر تفاصيل.

وقالت الشركة إنها استثمرت 595 مليون دولار نفقات رأسمالية في أسواق نمو مهمة في النصف الأول وأعلنت عن استحواذات تجاوزت قيمتها 170 مليون دولار.

كانت الشركة قالت في يونيو حزيران إن وحدتها بي اند أو ماريتايم قد استحوذت على مشغل الخدمات البحرية الاسباني ريسير من شركة بيرخي إي ثيا.

ويحظر على السفن القطرية دخول مرافئ الشركة في الإمارات العربية المتحدة منذ يونيو حزيران وسط نزاع دائر بين دول عربية من بينها الإمارات وقطر.

ولم تشر موانئ دبي إلى النزاع في بيانها. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)