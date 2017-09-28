بيان: مبادلة للاستثمار بأبوظبي تتحول للربح في النصف/1

أبوظبي 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت شركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الخميس صافي ربح بلغ 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري في أول نتائج مالية مجمعة منذ الاندماج مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) في وقت سابق من هذا العام.

وتقابل ذلك خسارة صافية قدرها 4.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2016 حسبما قالت الشركة في بيان.

كما أعلنت مبادلة غير المدرجة، والتي تمتلك حصصا في جنرال إلكتريك وكارلايل، تحقيق إجمالي دخل شامل بقيمة 6.8 مليار درهم في النصف الأول من 2017 مقارنة مع خسارة قدرها 5.4 مليار درهم قبل عام.

وقال الرئيس المالي كارلوس عبيد في بيان “عملنا في النصف الأول 2017 على دمج وتكامل محفظتي الاستثمارات تحت مظلة شركة مبادلة للاستثمار.

وأضاف ”تمكنا من ترشيد النفقات مع تحقيق الأرباح من بيع الأصول الناضجة وزيادة الأرباح وخفض معدل المديونية“. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)