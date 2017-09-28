مقدمة 1-مبادلة أبوظبي تتحول للربح وأصولها تنمو

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من ستانلي كارفالو

أبوظبي 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت شركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الخميس أنها حققت صافي ربح بلغ 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري في أول نتائج مالية مجمعة منذ الاندماج مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك).

وقالت مبادلة في بيان إنها كانت تكبدت خسارة صافية قدرها 4.7 مليار درهم في النصف الأول من 2016.

وارتفع إجمالي الأصول إلى 465.5 مليار درهم في نهاية يونيو حزيران من 449.7 مليار درهم قبل عام.

وأعلن الصندوق الناتج عن الدمج، والذي تشمل استثماراته حصصا في جنرال إلكتريك وكارلايل، تحقيق إجمالي دخل شامل بقيمة 6.8 مليار درهم في النصف الأول من 2017 مقارنة مع خسارة في إجمالي الدخل الشامل قدرها 5.4 مليار درهم قبل عام.

وبفصل نتائج الصندوقين بعضهما عن بعض، تكون مبادلة للتنمية حققت ربحا صافيا عائدا للمساهمين في النصف الأول بقيمة 578.4 مليون درهم مقارنة مع خسارة قدرها 4.43 مليار درهم قبل عام بينما حققت آيبيك ربحا صافيا قدره 2.67 مليار درهم مقارنة مع خسارة قدرها 946.2 مليون درهن في النصف الأول من العام الماضي.

وقال المدير المالي كارلوس عبيد في بيان ”عملنا في النصف الأول 2017 على دمج وتكامل محفظتي الاستثمارات تحت مظلة شركة مبادلة للاستثمار“.

وأضاف ”تمكنا من ترشيد النفقات مع تحقيق الأرباح من بيع الأصول الناضجة وزيادة الأرباح وخفض معدل المديونية“.

لم تذكر مبادلة الكثير عن التوقعات أو خطط الاستثمار في بيانها. لكن الرئيس التنفيذي خلدون المبارك قال في وقت سابق من العام إن الشركة ترتب استثمارات جديدة في الخارج خلال 2017 وإنها قد تبيع بعضا من حصصها الحالية في شركات أو تقلصها.

وبلغ إجمالي إيرادات مبادلة في النصف الأول 83.4 مليار درهم مقارنة مع 72.9 مليار قبل عام بدعم من ”ارتفاع الإيرادات المتأتية من... قطاعات الاستكشاف والإنتاج (النفط والغاز)، وأشباه الموصلات، وصناعة الطيران“.

أضافت الشركة أنها حققت مكاسب من ”الارتفاع في قيمة الاستثمارات المالية والتغيرات الإيجابية في أسعار الصرف“.

وفي أغسطس آب، باعت مبادلة حصة نسبتها 3.9 بالمئة في شركة ايه.ام.دي في ثاني عملية بيع أسهم بشركة أشباه الموصلات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا. وبلغت قيمة الصفقة 529.6 مليون دولار بناء إلى سعر إغلاق سهم ايه.ام.دي. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)