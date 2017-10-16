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#AE Company Results
16 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 12:32 / منذ 5 أيام

ملخص-نمو أرباح بنك المشرق بدبي 35% في الربع/3

صحفيو رويترز

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16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - بنك المشرق:

* صافي الربح 561 مليون درهم في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 415 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

* ودائع العملاء بلغت 76.10 مليار درهم حتى 30 سبتمبر أيلول، بزيادة 1.1 بالمئة على أساس سنوي.

* صافي الدخل من الفائدة ومن التمويل الإسلامي 910 ملايين درهم في الربع الثالث، مقارنة مع 876 مليون درهم قبل عام.

* صافي القروض والسلفيات بلغ 64.65 مليار درهم حتى 30 سبتمبر أيلول بزيادة 3.8 بالمئة على أساس سنوي.

* نسبة كفاية رأس المال بلغت 18 بالمئة حتى 30 سبتمبر أيلول. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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