أرباح داماك العقارية بدبي تنخفض 20% في الربع/3

دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة داماك العقارية اليوم الأربعاء ثالث تراجع في أرباحها على التوالي مع زيادة تكاليف المبيعات.

وداماك هي مالك ومشغل نادي الجولف الوحيد في الشرق الأوسط الذي يحمل العلامة التجارية لترامب.

وتراجعت أرباح شركة التطوير العقاري 20 بالمئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول عند 719.34 مليون درهم (195.86 مليون دولار) مقارنة مع الربع المقابل من العام الماضي عندما سجلت أرباحا بلغت 902 مليون درهم.

وزادت الإيرادات 31 بالمئة إلى 2.29 مليار درهم بينما ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 1.3 مليار درهم مقابل 788.6 مليون درهم قبل عام.

واستضافت داماك، ثاني أكبر شركة تطوير عقاري في دبي، أكبر ابنين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ترامب جونيور وإريك ترامب في فبراير شباط لافتتاح ترامب انترناشونال جولف كلوب دبي.

وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة داماك لرويترز في أغسطس آب إن وضع علامة ترامب التجارية في الشرق الأوسط تحسن منذ زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية في مايو أيار للقاء زعماء من المنطقة.

وترامب وورلد جولف كلوب دبي هو مشروع ثاني لبناء ناد للجولف تخططه داماك ويفتتح في موعد أقصاه نهاية عام 2018.

وقال سجواني إنه لا يوجد المزيد من المشروعات المرتقبة مع مؤسسة ترامب.