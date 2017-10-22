مقدمة 1-ارتفاع أرباح أبوظبي التجاري 9% في الربع/3

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دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم الأحد عن زيادة تسعة بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بفضل ارتفاع في صافي دخل الفائدة وغير الفائدة.

وقال ثاني أكبر بنوك أبوظبي من حيث الأصول في بيان إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 1.09 مليار درهم (296 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر أيلول ارتفاعا من 999 مليون درهم قبل عام.

تماشت النتائج مع توقعات المجموعة المالية هيرمس البالغة 1.09 مليار درهم في حين توقع محللو بنك سيكو البحرين أن تكون الأرباح بقيمة 1.06 مليار درهم.

واستفاد البنك من زيادة عشرة بالمئة في صافي دخل الفائدة والتمويل الإسلامي إضافة إلى ارتفاع دخل غير الفائدة خمسة بالمئة.