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#AE Company Results
24 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 11:11 / منذ 13 ساعة

العبار يتوقع توزيعا خاصا من حصيلة إدراج إعمار للتطوير بحلول يناير

صحفيو رويترز

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الرياض 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية محمد العبار اليوم الثلاثاء إنه يتوقع صرف توزيعات خاصة في يناير كانون الثاني من حصيلة الإدراج الجزئي لإعمار للتطوير التابعة للمجموعة التي تتخذ من دبي مقرا لها.

كانت إعمار أعلنت هذا الأسبوع أنها ستدرج ما يصل إلى 20 بالمئة من وحدتها إعمار للتطوير.

وأبلغ العبار مؤتمرا صحفيا في الرياض أنه يود العمل في مشروعات عقارية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أكبر صندوق ثروة سيادي في المملكة، لكن لم تجر أي مناقشات في هذا الصدد.

وأضاف أنه مهتم بالمشاركة في منطقة صناعية وتجارية بين السعودية ومصر والأردن أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق اليوم. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

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