أرباح نخيل الإماراتية تقفز 42.4% في الربع/3

دبي 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز اليوم الأربعاء أن صافي أرباح شركة نخيل للتطوير العقاري في دبي قفز 42.4 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وأوضحت الحسابات بناء على بيانات نتائج أول تسعة شهور من عام 2017 أن نخيل حققت أرباحا قدرها 1.36 مليار درهم (370.28 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى سبتمبر أيلول ارتفاعا من 955 مليون درهم قبل عام.

وقالت نخيل إن صافي أرباح أول تسعة شهور من العام بلغ أربعة مليارات درهم بارتفاع 2.3 بالمئة عن الفترة المقابلة من 2016 .

ولم تعلن نخيل إيراداتها. وقالت إنها تعكف على تشييد 23200 وحدة سكنية في مختلف أنحاء دبي.

كان رئيس مجلس إدارة الشركة على راشد لوتاه قال لرويترز في يوليو تموز إن الشركة ستحقق ارتفاعا في أرباح 2017 مقارنة مع 4.96 مليار درهم حققتها في 2016 .