إعادة-نمو أرباح اتصالات الإماراتية 29% في الربع/3

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دبي 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة اتصالات الإماراتية اليوم الأربعاء أن الشركة سجلت زيادة 29 بالمئة على أساس سنوي في صافي الربح المجمع في الربع الثالث من العام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي الربح المجمع بلغ 2.4 مليار درهم إماراتي (653 مليون دولار) بعد سداد رسوم امتياز للحكومة مقابل 1.87 مليار درهم في الفترة المقابلة العام الماضي.

ولم تذكر أكبر شركة اتصالات إماراتية ما إذا كان هذا الرقم عائدا للمساهمين وهو إجراء يراقبه المستثمرون عن كثب.

وانخفضت إيرادات الربع الثالث ثلاثة بالمئة إلى 12.8 مليار درهم وقالت الشركة إن ذلك نتج عن أسعار صرف غير مواتية خاصة في مصر.

غير أن الشركة العاملة في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا أرجعت الزيادة في أرباحها إلى تراجع تكلفة انخفاض قيمة العملة وإطفاء الدين وارتفاع صافي الدخل المالي وتقلص الخسائر من العمليات الملغاة ومكاسب العملة الأجنبية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)