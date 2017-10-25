تراجع أرباح بنك أبوظبي الأول في الربع/3 بفعل انخفاض الإيرادات التشغيلية

أبوظبي 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية، اليوم الأربعاء عن انخفاض بنسبة 18 بالمئة في أرباحه للربع الثالث من العام إذ أثر انخفاض الإيرادات التشغيلية سلبا على أرباح البنك.

وقال البنك في بيان إنه حقق صافي ربح قدره 2.61 مليار درهم (711 مليون دولار) في الربع الثالث من 2017 مقارنة مع 3.18 مليار درهم في نفس الفترة قبل عام.

وهذه ثاني أرباح مالية مجمعة لأكبر بنكين في أبوظبي بعد اندماجهما في أبريل نيسان ليتمخض عن الاندماج أحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كانت المجموعة المالية هيرميس توقعات أن يحقق بنك أبوظبي الأول ربحا فصليا قدره 2.85 مليار درهم.

بلغت الإيرادات التشغيلية 4.61 مليار درهم في الربع الثالث بانخفاض 16 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وقال بنك أبوظبي الأول، البالغ إجمالي أصوله 644 مليار درهم، إن القروض والسلفيات بلغت 328.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر أيلول منخفضة 2 في المئة مقارنة مع نهاية ديسمبر كانون الأول 2016.

وبلغ إجمالي ودائع العملاء 378.9 مليار درهم دون تغيير يذكر تقريبا مقارنة مع نهاية ديسمبر كانون الأول 2016. وقال البنك إن النفقات التشغيلية تراجعت تسعة في المئة في الربع الثالث مقارنة مع نفس الفترة قبل عام إلى 1.34 مليار درهم فيما هبطت مخصصات خفض القيمة 21 في المئة إلى 526 مليون درهم. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)