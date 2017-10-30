نمو أرباح الإمارات دبي الوطني 37% في الربع/3 متجاوزة التوقعات

دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربح البنك 37 بالمئة في الربع الثالث من العام مع تراجع مخصصات انخفاض القيمة وارتفاع أرباح التشغيل.

والإمارات دبي الوطني هو آخر المصارف الكبرى التي تعلن نتائج الربع الثالث في الإمارات العربية المتحدة.

وقال البنك في بيان إنه حقق أرباحا صافية بلغت 2.28 مليار درهم (620.78 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 1.66 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2016.

وفاقت النتائج توقعات اثنين من المحللين، إذ توقعت المجموعة المالية هيرميس أن يحقق البنك ربحا صافيا قدره 1.85 مليار درهم بينما توقع بنك سيكو البحرين 1.89 مليار درهم.

واستفاد البنك، المملوك بنسبة 55.6 بالمئة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، من تحسن معنويات الشركات وانتعاش السيولة المصرفية بعد التأثر سلبا في البداية بهبوط أسعار النفط.

ونمو أرباح البنك هو الأعلى بين بنوك الإمارات التي أعلنت نتائجها الفصلية.

وفي ظل الاستثمار في البنية التحتية ونمو النشاط في اقتصاد دبي، فمن المرجح أن يتجاوز نمو اقتصاد الإمارة توقعات بنك الإمارات دبي الوطني البالغة اثنين بالمئة للنمو الكلي في الإمارات بحسب البنك.

وبلغت مخصصات انخفاض القيمة التي جنبها الإمارات دبي الوطني 431 مليون درهم في الربع الثالث بانخفاض 41 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2016.

وارتفع دخل غير الفائدة تسعة بالمئة إلى 1.16 مليار درهم في الربع الثالث بينما زاد صافي الدخل من الفائدة عشرة بالمئة إلى 2.81 مليار درهم.

ووصل صافي هامش الفائدة لدى البنك إلى 2.56 بالمئة مقارنة مع 2.44 بالمئة في الربع ذاته من العام الماضي.

وقال البنك إنه يتوقع مزيدا من التحسن في صافي هوامش الفائدة خلال الربع التالي نتيجة لزيادات في أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة وانخفاض تكلفة التمويل.

ورفع البنك توقعاته لصافي هامش الفائدة في 2017 إلى ما بين 2.45 بالمئة و2.50 بالمئة.