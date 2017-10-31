نمو أرباح دو الإماراتية 4% في الربع/3 تمشيا مع التوقعات

دبي 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت دو، ثاني أكبر شركة اتصالات إماراتية، اليوم الثلاثاء زيادة صافي الربح أربعة بالمئة في الربع الثالث من العام تمشيا مع توقعات اثنين من المحللين.

وحققت دو، التي أنهت الاحتكار المحلي لمنافستها اتصالات في 2007، ربحا صافيا بعد رسوم الامتياز بلغ 475.7 مليون درهم (129.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 457.2 مليون درهم قبل عام.

كان سيكو البحرين توقع أن تحقق دو ربحا فصليا قدره 453.5 مليون درهم في حين توقعت المجموعة المالية هيرميس 454.6 مليون درهم.

وبلغت إيرادات الربع الثالث 3.13 مليار درهم منخفضة انخفاضا طفيفا من 3.14 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

لكن دو تدعمت بانخفاض في رسوم الامتياز التي تدفعها إلى الحكومة. ودفعت الشركة 515.2 مليون درهم في الربع مقارنة مع 537.9 مليون درهم في الفترة ذاتها قبل سنة.

كانت الشركة أعلنت استقرار الأرباح في الربع الثاني وقبل ذلك انخفضت أرباحها السنوية على مدى الأرباع العشرة السابقة وفقا لبيانات رويترز حيث أبطلت الزيادة المطردة في رسوم الامتياز التي تدفعها أثر نمو سوق الهاتف المحمول.

وكانت الشركة قالت في يناير كانون الثاني إنها حصلت على رخصة لتشغيل خدمات تحت علامة فيرجن موبايل في الإمارات العربية المتحدة.