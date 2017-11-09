ملخص-أرباح مجموعة الإمارات تقفز 77% في النصف/1

9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) -

* مجموعة الإمارات: صافي الربح بلغ 2.3 مليار درهم (631 مليون دولار) في النصف الأول من السنة المالية مقارنة مع 1.3 مليار درهم قبل عام.

* شركة طيران الإمارات: صافي الربح بلغ 1.66 مليار درهم في النصف الأول مقابل 786 مليون درهم قبل عام.

* شركة طيران الإمارات: الإيرادات بلغت 44.5 مليار درهم في النصف الأول مقابل 41.9 مليار درهم قبل عام.

* مجموعة الإمارات: الإيرادات 49.4 مليار درهم في النصف الأول مقابل 46.5 مليار درهم قبل عام.

* شركة طيران الإمارات: عدد مسافري الشركة بلغ 29.2 مليون مسافر في النصف الأول بزيادة أربعة بالمئة، بدعم من زيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية اثنين بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)