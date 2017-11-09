أرباح طيران الإمارات تقفز لأكثر من مثليها في النصف/1

دبي 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة طيران الإمارات، أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، اليوم الخميس ارتفاع صافي ربحها لأكثر من المثلين في النصف الأول من السنة المالية.

وقالت الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها في بيان إن صافي ربحها ارتفع إلى 1.7 مليار درهم (462.9 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول، مقارنة مع 786 مليون قبل عام.

وارتفع عدد المسافرين أربعة بالمئة إلى 29.2 مليون مسافر.

وقفزت أرباح مجموعة الإمارات، التي تضم شركة دناتا لخدمات المطارات والطيران، بنسبة 77 بالمئة إلى 2.3 مليار درهم.

(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي)