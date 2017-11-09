مقدمة 2-طاقة الإماراتية تقلص خسائرها في الربع/3

(لإضافة تفاصيل) أبوظبي 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)اليوم الخميس خسائر أقل في الربع الثالث من العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بعد تحقيق أرباح طفيفة في أول فصلين من العام الحالي. وقالت الشركة المملوكة للدولة والتي تعمل في مجال التنقيب عن النفط وتوريد الكهرباء في بيان للبورصة إن الخسارة العائدة للمساهمين في الربع الثالث من العام بلغت 194 مليون درهم (52.8 مليون دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول. كانت الشركة تكبدت صافي خسارة عائدة للمساهمين بلغت 524 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق. وقالت طاقة إن الدخل في الربع الثالث تأثر بسبب خسائر غير متكررة تتعلق بمصهر صحار للألومونيوم في عمان ومحطة كهرباء ريد أوك في نيو جيرزي بالولايات المتحدة. وحققت الشركة صافي ربح 77 مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي و35 مليون درهم صافي ربح في الربع الثاني. وقال محمد الأحبابي الرئيس التنفيذي المالي للشركة بالإنابة أيضا خلال مؤتمر عبر الهاتف مع محللين إن إنفاق رأس المال في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 909 ملايين درهم بزيادة 25 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف "هدف العام بأكمله هو 1.5 مليار درهم". وقال إن الدين الإجمالي للشركة بلغ 69.58 مليار درهم حتى 30 سبتمبر أيلول بعد خفضه بمقدار 2.6 مليار درهم في أول تسعة شهور من العام الحالي. وبلغت إيرادات الربع الثالث 4.18 مليار درهم مقارنة مع 4.20 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام السابق. وفي أكتوبر تشرين الأول قالت الشركة إنها استردت سندات قيمتها 500 مليون دولار عند أجل استحقاقها وإنها مولتها من السحب من التسهيل الائتماني المتجدد ذي الفائدة الأقل. (الدولار = 3.6724 درهم إماراتي) (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)