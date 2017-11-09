مقدمة 1-أرباح طيران الإمارات تقفز لأكثر من مثليها في النصف/1

(لإضافة تفاصيل)

من ألكسندر كورنويل

دبي 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة طيران الإمارات، أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، اليوم الخميس ارتفاع صافي ربحها لأكثر من المثلين في النصف الأول من السنة المالية حيث سيطرت الشركة على نمو الطاقة الاستيعابية ونجحت في شغل المزيد من المقاعد.

وقالت الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها في بيان إن صافي ربحها ارتفع إلى 1.7 مليار درهم (462.85 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول، مقارنة مع 786 مليون قبل عام.

وساهم تحسن سعر صرف العملة مقابل الدولار في تعزيز الأرباح لكن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الشركة حذر من أن المنافسة وارتفاع أسعار النفط يفرضان ضغوطا على الأرباح رغم تفوق الطلب على نمو الطاقة الاستيعابية.

وقال في بيان ”لا نزال نواجه ضعفاً اقتصادياً وعدم استقرار سياسي في العديد من مناطق العالم“.

وخفضت طيران الإمارات الطاقة الاستيعابية إلى الولايات المتحدة في العام الحالي وألقت باللائمة في تراجع الطلب على قيود السفر التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأثرت محاولة ترامب منع مواطني بعض دول الشرق الأوسط من زيارة الولايات المتحدة بدرجة كبيرة على شركات الطيران العامة في بلدان ذات أغلبية مسلمة.

كما شددت الولايات المتحدة الأمن على الرحلات القادمة من الشرق الأوسط بما في ذلك دبي مركز طيران الإمارات.

وقال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات في سبتمبر أيلول إن الشركة قد يمكنها استعادة هذه الرحلات خلال ما بين ستة وتسعة شهور.

وزادت إيرادات شركة الطيران ستة بالمئة إلى 44.5 مليار درهم حيث ارتفع عدد المسافرين أربعة بالمئة إلى 29.2 مليون مسافر.

وارتفعت تكاليف التشغيل أربعة بالمئة حيث زادت تكاليف الوقود بما يصل إلى 14 بالمئة ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط.

وزادت أرباح مجموعة طيران الإمارات الأوسع نطاقا التي تشمل الطيران وشركة دناتا لخدمات المطارات 77 بالمئة إلى 2.3 مليار درهم.

وانخفضت القوة العاملة ثلاثة بالمئة منذ 31 مارس آذار.

وقالت طيران الإمارات إنها أبطأت التعيين وإن التقاعد لأسباب طبيعية كان السبب الرئيسي لمغادرة 3077 موظفا.

وزادت الإيرادات ستة بالمئة إلى 49.4 مليار درهم.

وتمثل نتائج اليوم الخميس عودة لنمو الأرباح بعدما أعلنت الشركة قبل عام أن أرباحها في نصف عام انخفضت وسجلت في مايو أيار أول انخفاض في أرباح العام بأكمله خلال خمسة أعوام.

وقالت مصادر لرويترز اليوم الخميس إن طيران الإمارات تقترب من طلب أكثر من 30 طائرة إيرباص ‭‭A380‬‬ في معرض دبي للطيران في العام المقبل لتضاف إلى 142 طائرة عملاقة طلبتها بالفعل.

واتفقت طيران الإمارات وشركة فلاي دبي للطيران المنخفض التكلفة في يوليو تموز على توسيع شراكتهما التجارية وأعلنتا منذ ذلك الحين عن عشرات من مشاركات الرمز الجديدة في إطار دعم بعضهما البعض بالركاب.

وتمتلك حكومة دبي الشركتين.

(الدولار=3.6729 درهم إماراتي)