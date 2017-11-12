مقدمة 1-ربح إعمار العقارية يرتفع 32% في الربع/3 بفضل مبيعات المنازل

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12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية، التي تنوي إدراج حصة في وحدتها للتطوير العقاري، نمو صافي ربح الربع الثالث من العام 32 بالمئة بفضل نمو مبيعات العقارات السكنية.

وقالت الشركة العقارية، التي تملك حكومة دبي حصة أقلية فيها، في بيان إنها حققت ربحا صافيا 1.51 مليار درهم (411.16 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 1.15 مليار قبل عام.

وتوقع بنك سيكو البحريني أن تحقق الشركة أرباحا فصلية 1.36 مليار درهم.

وأوضحت الشركة أن مبيعات العقارات السكنية زادت 32 بالمئة في تسعة أشهر مقارنة بها قبل عام لتصل إلى 15.36 مليار درهم.

وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار في بيان ”النمو المذهل الذي حققته مبيعاتنا العقارية السكنية في دبي هذا العام سيساهم بشكل كبير في توليد تدفقات نقدية قوية خلال السنوات المقبلة“.

وبلغت الإيرادات 5.59 مليار درهم في الربع الثالث مقابل 3.85 مليار قبل سنة.

وتسعى إعمار لجمع 1.5 مليار دولار من بيع 20 بالمئة في وحدة إعمار للتطوير العقاري في أول إدراج كبير بدبي منذ 2014.