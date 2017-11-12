FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#AE Company Results
12 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 12:03 / بعد 18 ساعة

مقدمة 1-ربح إعمار العقارية يرتفع 32% في الربع/3 بفضل مبيعات المنازل

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

(لإضافة تفاصيل)

12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية، التي تنوي إدراج حصة في وحدتها للتطوير العقاري، نمو صافي ربح الربع الثالث من العام 32 بالمئة بفضل نمو مبيعات العقارات السكنية.

وقالت الشركة العقارية، التي تملك حكومة دبي حصة أقلية فيها، في بيان إنها حققت ربحا صافيا 1.51 مليار درهم (411.16 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 1.15 مليار قبل عام.

وتوقع بنك سيكو البحريني أن تحقق الشركة أرباحا فصلية 1.36 مليار درهم.

وأوضحت الشركة أن مبيعات العقارات السكنية زادت 32 بالمئة في تسعة أشهر مقارنة بها قبل عام لتصل إلى 15.36 مليار درهم.

وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار في بيان ”النمو المذهل الذي حققته مبيعاتنا العقارية السكنية في دبي هذا العام سيساهم بشكل كبير في توليد تدفقات نقدية قوية خلال السنوات المقبلة“.

وبلغت الإيرادات 5.59 مليار درهم في الربع الثالث مقابل 3.85 مليار قبل سنة.

وتسعى إعمار لجمع 1.5 مليار دولار من بيع 20 بالمئة في وحدة إعمار للتطوير العقاري في أول إدراج كبير بدبي منذ 2014.

الدولار = 3.6725 درهم إماراتي إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.