ملخص-أرباح دانة غاز تقفز في الربع/3

13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - دانة غاز:

* صافي الربح العائد للمساهمين 375 مليون درهم في الربع الثالث من العام مقابل 47 مليون درهم قبل عام.

* الإيرادات بلغت 396 مليون درهم في الربع الثالث مقابل 374 مليون درهم قبل عام.

* الزيادة في إيرادات الربع الثالث تعود إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي

* ارتفاع أرباح الربع الثالث يعكس ”ارتفاع الأسعار المحققة وإعادة تحديد الاستحقاقات في حكومة إقليم كردستان بعد التسوية وارتفاع الدخل الآخر الناتج عن استحقاق المدفوعات المحتجزة من قبل شركة آر.دبليو.إي والخاصة بتوزيعات الأرباح المدفوعة من قبل شركة بيرل“.

* الرصيد النقدي والأرصدة المصرفية في نهاية الفترة بلغت 2.06 مليار درهم. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)