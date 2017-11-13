صافي ربح الدار العقارية بأبوظبي ينخفض نحو 20% في الربع/3

دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الدار العقارية في أبوظبي انخفاض أرباح الربع الثالث بنحو 20 بالمئة.

وتأتي نتائج الشركة الحكومية التي شيدت حلبة سباق فورمولا 1 للسيارات مع تباطؤ الاقتصاد والسوق العقارية في الإمارة الغنية بالنفط عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أعلنت الدار عن تغييرات في الإدارة حيث عينت طلال الذيابي رئيسا تنفيذيا للشركة، وعينت محمد خليفة المبارك رئيسا لمجلس الإدارة. وقالت الدار في بيان إن الذيابي شغل منصب الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة منذ فبراير شباط 2015.

وحققت الدار صافي ربح بلغ 601 مليون درهم (163.64 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 747.8 مليون درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

وكان بنك سيكو البحرين والمجموعة المالية هيرميس توقعا أن تحقق الدار ربحا فصليا قدره 590.9 مليون درهم و630 مليون درهم بالترتيب.

وقالت الشركة العقارية إنها ستستحوذ على ”أحد الأبراج المكتبية في مدينة أبوظبي“ وإنها ستواصل ”تقييم الفرص التي توفرها السوق العقارية لتعزيز الإيرادات المتكررة“.

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