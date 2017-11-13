مقدمة 1-أرباح دانة غاز الإماراتية تتلقي دعما من التسوية المالية مع إقليم كردستان العراق

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من ديفيد باربوشيا

دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حققت دانة غاز المنتجة للطاقة بالإمارات زيادة كبيرة في أرباح الربع الثالث من العام مستفيدة من مدفوعات بقيمة مليار دولار ضمن اتفاق تسوية مع حكومة إقليم كردستان العراق.

وحققت الشركة المدرجة في أبوظبي ربحا صافيا قدره 102 مليون دولار بزيادة كبيرة عن الأرباح البالغة 13 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كانت دانة، بوصفها شريكة في كونسورتيوم بيرل بتروليوم الذي يتضمن أو.إم.في النمساوية وإم.أو.إل المجرية وآر.دبليو.إي الألمانية، أقامت دعوى بحق حكومة إقليم كردستان العراق أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي في 2013 متهمة الحكومة بعدم دفع كامل مستحقات إنتاج سوائل الغاز.

وتوصلت دانة وشركاؤها في أغسطس آب إلى تسوية مالية تضمنت سداد حكومة إقليم كردستان 600 مليون دولار فورا إلى الكونسورتيوم، علاوة على 400 مليون دولار للاستثمار في عمليات تطوير الإنتاج في الإقليم.

ودعم اتفاق التسوية أرباح دانة غاز في الربع الثالث وصافي أرباحها في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر أيلول، والذي بلغ 125 مليون دولار بالمقارنة مع 26 مليون دولار قبل عام.

وأدت التسوية إلى عكس مخصصات ترتبط بمدفوعات حكومة إقليم كردستان العراق، مع ”إعادة قيد باقي المستحقات المترتبة على حكومة إقليم كردستان كتكاليف بترولية مستردة“، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

والشركة في خضم نزاع قانوني يتابعه قطاع التمويل الإسلامي بشكل وثيق بعد أن رفضت الشركة سداد سندات إسلامية (صكوك) مستحقة بقيمة 700 مليون دولار بدعوى أنها لم تعد متوافقة مع أحكام الشريعة وغير قانونية بموجب القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدأت الشركة إجراءات قانونية في محاكم المملكة المتحدة والإمارات لتجنب سداد قيمة الصكوك. وقد يصدر قاض في محكمة لندن العليا، حكما نهائيا في القضية اليوم الاثنين.

وقالت دانة إنها ”واثقة من تفسيرها للنتائج النهائية استناداً إلى فحوى المشورة القانونية المستقلة“.