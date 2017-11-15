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#AE Company Results
15 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 06:17 / بعد يوم واحد

تفاقم خسائر دريك آند سكل الإماراتية في الربع/3

صحفيو رويترز

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15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - دريك آند سكل انترناشيونال:

* صافي الخسارة العائدة للمساهمين في الربع الثالث 317.6 مليون درهم مقارنة مع خسارة بقيمة 46.3 مليون درهم قبل عام.

* إيرادات الربع الثالث 590.3 مليون درهم بالمقارنة مع 868.6 مليون درهم قبل عام.

* الشركة تقول إن ”مناقصات المشاريع الجديدة في الإمارات تصل إلى مراحل متقدمة من المفاوضات وسط توقعات بإرسائها في الربع الرابع من 2017“.

* الشركة تقول إن ”نقص السيولة قبل إتمام عملية رفع رأس المال أثر على إنتاجية المشاريع مما أدى إلى تسجيل خسائر إجمالية بقيمة 359 مليون درهم خلال الربع الثالث من 2017“.

* الشركة تتوقع استكمال إعادة هيكلة الدين ضمن الأسواق الرئيسية خلال الربع الرابع من 2017 لتمكين الشركة من تأمين متطلبات التمويل.

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى

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