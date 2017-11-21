مقدمة 1-تراجع أرباح أوراسكوم كونستراكشون 13.8% في الربع/3

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القاهرة 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال أوراسكوم كونستراكشون التابعة للملياردير المصري ناصف ساويرس اليوم الثلاثاء تراجع صافي الربح العائد للمساهمين 13.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام.

وقالت الشركة، المدرجة ببورصتي مصر وناسداك دبي، في بيان إن صافي ربحها العائد للمساهمين بلغ 22.4 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 26 مليونا قبل عام.

وانخفضت إيرادات أوراسكوم كونستراكشون 16.3 بالمئة إلى 805.4 مليون دولار في الربع الثالث مقارنة مع 962.1 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تعمل أوراسكوم كونستراكشون في الكيماويات والبناء وتهيمن عليها عائلة ساويرس وقد تأسست بمركز دبي المالي في يناير كانون الثاني 2015.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، تراجع ربح الشركة العائد للمساهمين 1.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 74.1 مليون دولار بينما انخفضت الإيرادات 4.8 بالمئة إلى 2.818 مليار دولار.

وبلغت قيمة المشروعات المجمعة قيد التنفيذ باستثناء بيسكس 4.807 مليار دولار في 30 سبتمبر أيلول 2017 بانخفاض 35.7 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام بينما تراجعت قيمة العقود الجديدة 56 بالمئة إلى 1.536 مليار دولار. (تغطية صحفية عبد المنعم درار للنشرة العربية - شارك في التغطية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي)