استقرار صافي ربح مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في النصف/1

دبي 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ذراع الاستثمار الرئيسية لحكومة دبي، اليوم الأربعاء إن صافي ربحها في النصف الأول ارتفع 0.3 بالمئة إلى 10.3 مليار درهم (2.8 مليار دولار).

وذكرت المؤسسة في بيان أنها استفادت من ارتفاع أسعار السلع الأولية واستمرار قوة قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

وسجلت المؤسسة التي تضم محفظتها حصصا في شركات مثل طيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعا في الإيرادات بلغ 13.1 بالمئة إلى 93.2 مليار درهم.

وقالت إن أكبر زيادات في الإيرادات كانت في قطاعات النفط والغاز وخدمات النقل.

وأضافت أن حجم أصولها بلغ 786.8 مليار درهم في 30 يونيو حزيران بارتفاع نسبته 2.2 بالمئة عن نهاية عام 2016، بدعم من زيادة القروض والذمم في قطاع الخدمات المصرفية والمالية بالإضافة إلى استحواذها على أليك للهندسة والمقاولات.

(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي)