نمو صافي ربح الإمارات دبي الوطني 17% في الربع/4

دبي 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، ارتفاع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 17 بالمئة اليوم الثلاثاء مدعوما بنمو القروض وزيادات سعر الفائدة وارتفاع المبيعات.

وحقق أول بنك رئيسي من الإمارات يعلن نتائجه هذا الربع ربحا صافيا بلغ 2.18 مليار درهم (593.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول حسبما ذكر في بيان وذلك مقارنة مع 1.86 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2016.

كان سيكو البحرين توقع أن يبلغ صافي ربح البنك 2.23 مليار درهم في حين توقعت المجموعة المالية هيرميس 1.98 مليار.

وقال البنك بعد افتتاح أول فرع له في الهند عام 2017 إنه سيواصل توسعة حضوره الدولي في 2018 عن طريق تنمية شبكة فروعه في مصر والسعودية وفتح مكتب تمثيلي في تركيا.

ومن المنتظر في 2018 أن يستفيد البنك، المملوك بنسبة 55.6 بالمئة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، مع ارتفاع أسعار القروض نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وتسارع معدل النمو الاقتصادي للإمارات.

تعزز الأداء في الربع الرابع بزيادة 14 بالمئة في صافي دخل الفائدة عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة نتيجة لنمو القروض وارتفاع سعر الفائدة حسبما ذكر البنك. وتحسن دخل غير الفائدة 24 بالمئة.

لكن زيادة 27 بالمئة على أساس سنوي في المخصصات إلى 537 مليون درهم كبحت النمو. وزادت نفقات التشغيل أربعة بالمئة عن الربع السابق بفعل ارتفاع تكاليف التسويق وتكنولوجيا المعلومات.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)