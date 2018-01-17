مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك دبي الإسلامي 26% في الربع/4

(لإضافة تفاصيل)

دبي 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - أفادت حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية التي أعلنها بنك دبي الإسلامي اليوم الأربعاء أن صافي ربح البنك زاد 26 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

وحقق أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة ربحا صافيا قدره 1.15 مليار درهم (313.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول، وفقا لحسابات رويترز.

يأتي ذلك بالمقارنة مع ربح بلغ 916.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2016.

وكان متوسط توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يحقق بنك دبي الإسلامي ربحا فصليا قدره 1.06 مليار درهم.

وفي عرض تقديمي للمستثمرين، قال البنك إنه يستهدف نمو القروض بما بين 10 و15 بالمئة في 2018، وهو نفس الهدف الذي حدده لعام 2017. وبلغ معدل نمو القروض في البنك 16 بالمئة في 2017، وهو مستوى يتجاوز الكثير من منافسيه.

(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي)