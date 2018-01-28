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#AE Company Results
January 28, 2018 / 10:39 AM / in 2 days

نمو صافي ربح بنك أبوظبي التجاري 7% في الربع/4

صحفيو رويترز

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28 يناير كانون الثاني (رويترز) - بنك أبوظبي التجاري:

* صافي الربح العائد للمساهمين 1.07 مليار درهم في الربع الأخير من 2017، مقابل مليار درهم قبل عام بارتفاع نسبته 7%.

* مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 42% من رأس المال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2017.

* صافي الدخل من الفوائد وعمليات التمويل الإسلامي بلغ 1.72 مليار درهم في الربع الرابع مقابل 1.57 مليار درهم قبل عام.

* ودائع العملاء بلغت 163.08 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول 2017.

* صافي القروض والسلفيات بلغ 163.28 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول 2017.

* نسبة كفاية رأس المال بلغت 19.09% في نهاية ديسمبر كانون الأول 2017. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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