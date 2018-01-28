مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك أبوظبي التجاري 7% في الربع/4

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أبوظبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك أبوظبي التجاري اليوم الأحد ارتفاع صافي ربحه سبعة بالمئة في الربع الأخير من 2017، بدعم من زيادة صافي الدخل من الفوائد وعمليات التمويل الإسلامي.

ووفقا للبيان المالي لثاني أكبر بنك من حيث الأصول في أبوظبي، حقق البنك ربحا صافيا عائدا للمساهمين بلغ 1.07 مليار درهم (291.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول الماضي، مقارنة مع مليار درهم في الفترة ذاتها من العام السابق.

وكان سيكو البحرين والمجموعة المالية هيرميس توقعا ربحا قدره 942.5 مليون درهم و1.17 مليار درهم على الترتيب في الربع الرابع.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 42 بالمئة من رأس المال عن 2017، مقارنة مع 40 بالمئة في 2016.

وبلغ صافي الدخل من الفوائد وعمليات التمويل الإسلامي 1.72 مليار درهم في الربع الرابع، بزيادة تسعة بالمئة عن مستواه قبل عام.

وفي نهاية ديسمبر كانون الأول 2017، بلغت ودائع العملاء 163.08 مليار درهم، بينما بلغ صافي القروض والسلفيات 163.28 مليار درهم.

وبلغت نسبة كفاية رأسمال البنك 19.09 بالمئة في نهاية ديسمبر كانون الأول 2017.

(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي)