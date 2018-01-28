ملخص-صافي ربح بنك المشرق بدبي يتراجع نحو 12% في الربع/4

28 يناير كانون الثاني (رويترز) - بنك المشرق:

* صافي الربح 388 مليون درهم في الربع الأخير من 2017 مقابل 440 مليون درهم قبل عام.

* صافي الدخل من الفائدة ومنتجات التمويل الإسلامي 908 ملايين درهم في الربع الرابع مقابل 891 مليونا قبل عام.

* القروض والسلفيات بلغت 62.73 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول مقابل 60.99 مليار قبل عام.

* ودائع العملاء بلغت 76.06 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول مقابل 77.04 مليار قبل عام.

* نسبة كفاية رأس المال بلغت 18.33% في نهاية ديسمبر كانون الأول 2017. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)