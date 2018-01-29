صافي ربح بنك أبوظبي الأول يتراجع قليلا في 2017

29 يناير كانون الثاني (رويترز) - بنك أبوظبي الأول:

* صافي الربح السنوي للمجموعة 10.92 مليار درهم مقابل 11.32 مليار قبل عام.

* الإيرادات السنوية للمجموعة 19.53 مليار درهم بانخفاض 4% على أساس سنوي.

* البنك يقترح توزيعات نقدية سنوية بواقع 0.70 درهم للسهم.

* ودائع العملاء بلغت 395.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول 2017 بزيادة 4% على أساس سنوي.

* القروض والسلفيات بلغت 330.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر كاون الأول 2017 بانخفاض 1% على أساس سنوي.

* وفورات التكلفة مازالت تتحقق بوتيرة سريعة، حيث تم تحقيق ما قيمته نحو 500 مليون درهم في 2017 بما يتجاوز التوقعات. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)