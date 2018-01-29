مقدمة 1-تراجع صافي ربح بنك أبوظبي الأول في 2017 بفعل تكاليف الاندماج

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دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي الأول اليوم الاثنين انخفاض أرباحه في 2017 بنسبة 3.5 بالمئة وعزا ذلك إلى التكاليف المرتبطة بالاندماج الذي حدث في الآونة الأخير ونتج عنه أكبر مصرف في الإمارات.

وقال بنك أبوظبي الأول، وهو نتاج اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، إن صافي ربحه في العام بالكامل بلغ 10.92 مليار درهم (ثلاثة مليارات دولار) مقارنة مع 11.32 مليار درهم في عام 2016.

وقال البنك إنه مع استبعاد تكاليف الاندماج وغيرها من المصروفات المتعلقة بالدمج والبالغ إجماليها 601 مليون درهم، بلغ صافي الربح المعدل للسنة بالكامل 11.52 مليار درهم، بينما ارتفع ربح الربع الأخير ستة بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيعات نقدية سنوية بواقع 0.70 درهم للسهم، وقال إن هذه التوزيعات هي الأعلى التي يوزعها البنكان مجتمعين بارتفاع 11 بالمئة عن سنة 2016.

أضاف البنك أنه حقق وفرا في التكاليف بلغ 500 مليون درهم خلال العام الأول من الاندماج، مضيفا أنه يقيم أنشطته المحلية وشبكة فروعه.

(الدولار = 3.6724 درهم إماراتي)