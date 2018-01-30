تراجع صافي ربح بنك أبوظبي الأول 1% في الربع/4 بسبب تكاليف الاندماج

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة، تراجع صافي ربحه بنسبة واحد بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما عزاه إلى تكاليف مرتبطة بعملية الاندماج التي تمت في الآونة الأخيرة.

وقال بنك أبوظبي الأول، الذي تأسس نتيجة اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، إن صافي ربحه في الربع الأخير بلغ 2.82 مليار درهم (768 مليون دولار) مقارنة مع 2.85 مليار درهم قبل عام.

كان بنك سيكو البحرين توقع أن يحقق البنك أرباحا صافية 2.65 مليار درهم، بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس 2.83 مليار درهم.

وباستثناء تكاليف الاندماج ونفقات أخرى متعلقة بعملية الدمج، بلغت الأرباح الصافية المعدلة في الربع الأخير 3.16 مليار درهم، ارتفاعا من 2.97 مليار درهم قبل عام.

وأوصى مجلس إدارة أبوظبي الأول بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.70 درهم للسهم، والتي قال إنها أعلى توزيعات مجمعة من البنكين المندمجين، بارتفاع 11 بالمئة عن 2016.

وذكر البنك أنه حقق وفورات في التكلفة بنحو 500 مليون درهم في السنة الأولى من الاندماج، مضيفا أنه يقيم شبكة فروعه وأنشطته المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة عبد الحميد سعيد ”من منطلق التوسع إقليميا بما يتناسب مع استراتيجية البنك المستقبلية للنمو فإننا نعمل حاليا وبخطوات عملية على التواجد في المملكة العربية السعودية الشقيقة لما نلمسه من تطور ورؤية مستقبلية في السوق المصرفية هناك“.

وتتطلع بنوك إقليمية ودولية إلى فرص للتوسع في السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، مع سعي الحكومة لتقليص اعتماد المملكة على إيرادات النفط من خلال تنفيذ إصلاحات.

(الدولار = 3.6719 درهم إماراتي)